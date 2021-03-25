В Татарстане проводят доследственную проверку из-за отравления пяти человек угарным газом

Органы Следственного комитета РФ по Татарстану проводят доследственную проверку из-за отравления людей в казанском поселке Константиновка. Предположительно, угарным газом отравились пять человек, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения.



Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Напомним, прокуратура Советского района Казани тоже начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль в прокуратуре Татарстана.

Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом» в состоянии средней степени тяжести. Женщина 1937 г.р. и мужчина 1978 г.р. доставлены в горбольницу №7, женщина 1988 г.р. и дети направлены в ДРКБ.

Маргарита Головатенко