Прокуратура Казани проверит отравление угарным газом пятерых человек в поселке Константиновка

В поселке Константиновка Советского района Казани в жилом частном доме пять человек отравились угарным газом, двое из них — дети 2017 и 2020 года рождения.

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Информация об отправлении поступила сегодня, в 10.35, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом в состоянии средней степени тяжести. Женщина 1937 г.р. и мужчина 1978 г.р. доставлены в горбольницу №7, женщина 1988 г.р. и дети направлены в ДРКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обстоятельства отправления пятерых человек угарным газом выясняются. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль в прокуратуре Татарстана.



Напомним, в марте прокуратура начала проверку после того, как в Казани на проспекте Ибрагимова 26-летняя девушка отравилась угарным газом в своей квартире.

