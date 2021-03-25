Новости происшествий

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура Казани проверит отравление угарным газом пятерых человек в поселке Константиновка

11:43, 25.03.2021
Прокуратура Казани проверит отравление угарным газом пятерых человек в поселке Константиновка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В поселке Константиновка Советского района Казани в жилом частном доме пять человек отравились угарным газом, двое из них — дети 2017 и 2020 года рождения.

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Информация об отправлении поступила сегодня, в 10.35, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом в состоянии средней степени тяжести. Женщина 1937 г.р. и мужчина 1978 г.р. доставлены в горбольницу №7, женщина 1988 г.р. и дети направлены в ДРКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обстоятельства отправления пятерых человек угарным газом выясняются. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в марте прокуратура начала проверку после того, как в Казани на проспекте Ибрагимова 26-летняя девушка отравилась угарным газом в своей квартире.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем