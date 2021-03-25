В казанском Кремле прокомментировали необходимость корректировки программы льготной ипотеки

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала недавнее заявление министра строительства РФ Ирека Файзуллина о необходимости корректировки программы льготной ипотеки и о том, что действовать она будет дальше только в нуждающихся регионах.

— В условиях пандемии, вообще в любых кризисных ситуациях, одна их самых таких страдающих отраслей — это строительство. И по цепной реакции она, конечно, вызывает очень много последствий негативных, если строительная отрасль подвергается каким-то экономическим кризисам… В рамках пандемии, благодаря в том числе и этой льготе, не только в республике, но и в стране в целом удалось устоять с точки зрения строительной отрасли, чтобы не повлекло за собой более глобальных негативных последствий, — подчеркнула спикер.

Она обратила внимание, что строительная отрасль не переставала работать, несмотря на кризис, и глава Татарстана неоднократно подчеркивал пользу программы льготной ипотеки.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Что касается подачи каких-либо запросов [от республики], тут, наверное, подача запросов вообще не нужна. У нас, на минуточку, президент возглавляет комиссию президиума Государственного совета, и в общем-то эти вопросы сам ставит достаточно серьезно на обсуждение этой комиссии. И я думаю, что этот вопрос в том числе будет в повестке следующих заседаний, где будут рассматриваться интересы всех российских регионов, — сказала Галимова.

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в их список не вошел. Позже вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство России не рассматривало подобный перечень.