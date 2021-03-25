В казанском Кремле не стали комментировать сокращение моногородов

Власти Татарстана не стали комментировать сокращение моногородов, о котором вновь заговорили СМИ:

«Мы не комментируем инициативы федеральных министерств. У них есть своя позиция в этой части работы, свои приоритеты, свои задачи, у нас свои есть. Безусловно, большое подспорье, вы видите, как в развитии моногородов большое количество институтов РФ экономических, которые существуют, дают возможности какие-то точки роста организовывать. Безусловно, это плюс», — заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В марте текущего года стало известно, что Минэкономразвития РФ предложило почти вдвое сократить количество моногородов — с 321 до 163.

В 2019 году СМИ уже сообщали, что власти России могут сократить количество моногородов в стране в два раза за счет пересмотра критериев, по которым составляется соответствующий список. По прогнозам экспертов из него могли выпасть Набережные Челны. При этом в прошлом году автоград занял четвертое место в рейтинге моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни.