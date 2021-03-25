Полиция задержала объявленного в розыск татарстанца в акватории Авачинского залива Тихого океана

За последние сутки полицейские Татарстана задержали пять жителей республики, объявленных в федеральный розыск. В частности, жителя Кайбицкого района, разыскиваемого за совершение мелкого хулиганства, поймали в акватории Авачинского залива Тихого океана.

Еще одного татарстанца 1988 года рождения задержали на станции «Восстание — Пассажирская». Он пытался уехать из Татарстана, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по РТ.

В ведомстве отметили, что двое жителей Казани разыскивались за совершение краж, еще один — за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Объявленного в федеральный розыск жителя Зеленодольского района РТ полиция искала за совершение им мелкого хулиганства.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом месяце оперативники задержали в Ульяновске 25-летнего мужчину из Чистополя, находящегося в федеральном розыске, подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).



Татьяна Демина