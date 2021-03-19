В Ульяновской области задержали татарстанца, находившегося в федеральном розыске

Оперативники задержали 25-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске ОМВД России по Чистопольскому району Татарстана — его подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.



Подозреваемого задержали на территории Чердаклинского района Ульяновской области 17 марта. Задержанного передали инициатору розыска.

В тот же день полицейские задержали еще двух граждан, находившихся в федеральном розыске, — это 47-летний мужчина, подозреваемый в грабеже на территории Сенгилеевского района Ульяновской области и 34-летний подозреваемый в грабеже Заволжского района Ульяновска. Последнего задержали на территории Самарской области.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в Челнах отряд Росгвардии задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске после побега из зала суда. 54-летний мужчина был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Он сбежал прямо из зала суда во время перерыва, не дождавшись оглашения приговора.

Маргарита Головатенко