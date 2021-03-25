Эксперты подтвердили безопасность и эффективность «ЭпиВакКороны»

Фото: Максим Платонов (архив)

Научный центр «Вектор» опубликовал результаты исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди добровольцев в возрасте 18—60 лет (I-II фаза исследований). Доказано, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19.



«Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что испытание «ЭпиВакКороны» проводилось в два этапа: открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18—30 лет и простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.



В начале марта в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорона» прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше: испытания показали иммуногенность и высокую безопасность для применения на пожилых людях.

Напомним, «ЭпиВакКорона» получила регистрацию 14 октября 2020 года.

Татьяна Демина