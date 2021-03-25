Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧМ-2021, Тарасова и Морозов — 4-е

В проходящем в Стокгольме чемпионате мира — 2021 по фигурному катанию прошел первый соревновательный день среди пар.

После короткой программы лидерство удерживают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Совсем чуть-чуть им уступает китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Тройку лучших замыкают Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вслед за которыми расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Сегодня ночью пары выступят с произвольными программами, по итогам которых определят призеров турнира.

Напомним, в женском одиночном катании лидирует россиянка Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева — третья.

ЧМ-2021. Пары. Короткая программа.

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 80,16

2. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 77,62

3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 75,79

4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 71,46

5. Пэн Чэн — Цзинь Ян (Китай) — 71,32...