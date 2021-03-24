Минэкологии Татарстана: в трех районах Казани до сих пор не ликвидировали крупные свалки

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала 2021 года инспекторы Минэкологии РТ выявили 526 нарушений природоохранного законодательства. Среди них и крупные свалки на территории Советского, Кировского и Московского районов Казани, которые и по сей день не ликвидированы.

С 2019 года не устранили нарушение по захоронению ТКО на территории Царицынского леса на площади 220 кв. м, в объеме 44 куб. м. С этого же времени продолжает засоряться территория Кировского и Московского районов по улице Затонской, там образовалась свалка строительного мусора на площади 2 150 кв. м (930 куб. м).

Фото: eco.tatarstan.ru

Стройотходы лежат около жилого массива Залесный на площади 313 кв. м (23 куб. м), отходы асфальтобетонных покрытий засоряют площадь 5 261 кв. м (263 куб. м) по ул. Путейской, а в жилом массиве Юдино на ул. Колымской площадь захламления составила более 13 500 кв. м (954 куб. м).

Администрации районов привлекли к административной ответственности, но меры по устранению нарушений не были предприняты.

Не устранили свалку, которую обнаружили в 2020 году на территории жилого массива Самосырово. Тогда площадь захламленного участка составила 6 509 кв. м (9 765 куб. м), сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее специалисты ведомства обнаружили несанкционированное складирование отходов строительных и ремонтных работ в жилом массиве Константиновка.

