Кабмин Татарстана утвердил оргкомитет по подготовке и проведению KazanSummit

Кабмин Татарстана утвердил организационный комитет по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.



В него вошли помощник президента РТ Газинур Бакиров, начальник Татарстанской таможни Марат Гараев, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов, руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом из состава комиссии вывели депутата Госсовета РТ шестого созыва, заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, представителя АО «Российский экспортный центр» в Турецкой Республике Радика Гиматдинова, председателя комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, экс-руководителя «Татмедиа» Айрата Зарипова, экс-начальника Татарстанской таможни Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы, начальника Северо-Кавказского таможенного управления Альберта Мавликова, члена Совфеда РФ Ленара Сафина, генерального директора «Базэл Аэро», экс-гендиректора Казанского аэропорта Алексея Старостина, заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.

Напомним, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах с 28 по 30 июля.

