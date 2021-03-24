В Иннополисе начнут разрабатывать проект экопарка до Свияги и Волги

Фото: Максим Платонов (архив)

В Иннополисе в этом году начнется разработка проекта экопарка от спорткомплекса до рек Свияги и Волги. В скором времени в планах предоставление документа жителям и общественные обсуждения. Об этом сказано в городском аккаунте в Instagram.



Строительство двух новых технопарков в Иннополисе должно дать старт большой застройке в 700 тыс. кв. м, которая оценивается приблизительно в 70 млрд рублей. За пару лет в городе обещают построить два технопарка на 4 тыс. рабочих мест, жилой квартал на 3850 квартир, школу и детские сады, аутлет-деревню с ресторанами и кинотеатром, школу искусств, выставочный центр и галерею, а еще офисные комплексы и места для отдыха.

Предполагается, что застройка позволит в ближайшие годы увеличить численность населения Иннополиса с 5 тыс. до 30 тыс. человек.

В Иннополисе продолжает строиться жилой комплекс «Зион-2», гостиницы, а еще проектируются новые здания кампусов университета и центра обработки данных «Росэнергоатома».

В марте сообщалось о начале строительства двух технопарков-«бумерангов». Положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство уже получены.

Маргарита Головатенко