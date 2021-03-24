В Казани в среду вечером образовались 8-балльные заторы
В Казани в среду вечером образовались 8-балльные пробки. Дорожная ситуация по состоянию на 17.33 отображается в «Яндекс.Картах».
Затор из-за ДТП образовался на Сибирском тракте. Движение затруднено на ул. Академика Арбузова, ул. Халитова, ул. Академика Губкина, на проспекте Победы.
Пробки наблюдаются на ул. Гвардейской, ул. Николая Ершова, ул. Аделя Кутуя, ул. Седова. Также движение «встало» на улицах Лево-Булачной, Марселя Салимжанова, Пушкина, Большая Крыловка, Декабристов. Огромные пробки образовались на ул. Тэцевской, Максимова.АвтоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
комментарии