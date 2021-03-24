В Казани на озере Кабан пробурили 100 лунок для восстановления притока кислорода

В Казани на озере Нижний Кабан сотрудники Минэкологии РТ совместно со специалистами ГУ МЧС России по РТ пробурили 100 лунок для насыщения воды кислородом, сообщили в пресс-службе мэрии города. Таким образом предупрежден замор рыбы.

Также был проведен анализ кислорода, его уровень оказался в норме. Подобную акцию экологи планируют повторить на озерах Верхний и Средний Кабан. Отмечается, что с зимы рыбам не хватает кислорода.

В феврале в Госкомитете по биоресурсам Татарстана рассказали, как проходят мероприятия по предотвращению зимнего замора рыбы. На территории государственного природного заказника «Спасский» провели работы по бурению лунок и закладке камыша.