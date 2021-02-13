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В Госкомитете по биоресурсам Татарстана рассказали о мероприятиях по предотвращению замора рыбы

17:49, 13.02.2021
В Госкомитете по биоресурсам Татарстана рассказали о мероприятиях по предотвращению замора рыбы
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Госкомитете по биоресурсам Татарстана рассказали, как проходят мероприятия по предотвращению зимнего замора рыбы. На территории Государственного природного заказника «Спасский» провели работы по бурению лунок и закладке камыша.

Зимой в это время происходит «замор рыбы» из-за нехватки кислорода в условиях маловодья. Чтобы рыба не замерзла и не задохнулась, была проведена закладка камыша.

Мероприятия проводятся во всех 17-ти прибрежных муниципальных районах, а также на особо охраняемых водоёмах Татарстана. Участие в акции принимают сотрудники Госкомитета по биологическим ресурсам РТ, рыбопромышленники, рыболовы любители, волонтеры.

Ранее «Реальное время сообщало о том, что в Татарстане начали замерять уровень кислорода в водоемах республики.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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