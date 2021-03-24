«Спутник V» могут начать производить в Германии летом

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Летом российская компания «Р-Фарм», производящая вакцину «Спутник V», собирается начать изготовление препарата в Германии, сообщает ТАСС.

Производство может открыться в баварском городе Иллертиссен в июне или июле.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы летом началось производство. У нас там уже имеются оборудование и кадры», — сказал директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков.

Сейчас вакцина «Спутник V» проходит экспертизу. Этот процесс должен быть завершен к середине мая. Далее разработчики смогут подать заявку на выдачу регистрационного удостоверения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если общее решение по этому вопросу в Евросоюзе не будет достигнуто.