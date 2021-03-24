Из-за дефицита бумаги издатели предупредили о риске подорожания книг

В начале текущего года книгоиздатели столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, сообщает РБК.

Консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова отмечает, что с февраля в России существует проблема дефицита бумажной продукции.

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Перенесла выпуск ряда книг из-за недостатка такой бумаги издательская группа «Эксмо-АСТ», сообщает ее президент Олег Новиков. Также ощущают дефицит сырья в группе «Просвещение», специализирующейся на учебной литературе.

Помимо издательств, страдают также производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка, добавляет Михаил Сенаторов, гендиректор компании «Дубль В». Он называет ситуацию на рынке беспрецедентной и прогнозирует, что пиковых значений дефицит достигнет к лету 2021 года.

Импорт в Россию бумаги и картонных изделий снизился в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года на 14,5%, до 101,7 тыс. т, в денежном выражении — на 8%, до $152,8 миллиона.

Ранее Национальная библиотека Татарстана, расположенная на ул. Пушкина, 86, возобновила выдачу книг на дом. Учреждение предлагает 40 тыс. книг от мировых издательств, закупленных по гранту президента республики.