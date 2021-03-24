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«Автодор» высадит 160 га деревьев при строительстве трассы М-12 в РТ

15:54, 24.03.2021 1
«Автодор» высадит 160 га деревьев при строительстве трассы М-12 в РТ
Фото: pxhere.com

«Автодор» высадит 160 гектаров деревьев при строительстве скоростной автотрассы Казань — Москва. Об этом сообщил глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров.

Отмечается, что заказчик должен высаживать каждый гектар вырубленного леса. Данный закон действует с 2019 года.

Строительство автодороги М-12 протяженностью 729 км будет разделено на восемь этапов. На Татарстан приходятся седьмой и восьмой этапы.

Ранее сообщалось, что на участке автодороги М-12, проходящей по территории Татарстана, построят семь экодуков. Всего на трассе появятся 12 таких сооружений.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    С каких пор деревья измеряться в гектарах, может всё-таки перевести в реальные цифры, и ещё это будет в лесу, или ещё где, кто поверит?
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