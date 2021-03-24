Бузыкаев нарисовал карикатуру про вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина

Известный уфимский художник Камиль Бузыкаев отреагировал на вылет «Салавата Юлаева» из розыгрыша Кубка Гагарина. Он посвятил свою новую карикатуру главному тренеру уфимцев Томи Ламсе и руководству клуба.



Напомним, «Салават Юлаев» проиграл все четыре матча серии с «Ак Барсом» и вылетел из плей-офф КХЛ. Казанская команда стала первым финалистом конференций в Кубке Гагарина.

Томи Ламса возглавил пост главного тренера «Салавата Юлаева» по окончании прошлого сезона. Под его руководством уфимцы заняли четвертое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата.