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Бузыкаев нарисовал карикатуру про вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина

15:00, 24.03.2021
Бузыкаев нарисовал карикатуру про вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина
Фото: instagram.com/artbeton

Известный уфимский художник Камиль Бузыкаев отреагировал на вылет «Салавата Юлаева» из розыгрыша Кубка Гагарина. Он посвятил свою новую карикатуру главному тренеру уфимцев Томи Ламсе и руководству клуба.

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл все четыре матча серии с «Ак Барсом» и вылетел из плей-офф КХЛ. Казанская команда стала первым финалистом конференций в Кубке Гагарина.

Томи Ламса возглавил пост главного тренера «Салавата Юлаева» по окончании прошлого сезона. Под его руководством уфимцы заняли четвертое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата.

СпортХоккейОбщество БашкортостанТатарстан
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