Татарстанцев предупредили о тумане 25 марта
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий. Завтра, 25 марта, в Казани и на территории республики прогнозируется туман.
Отметим, что сегодня утром в столице Татарстана наблюдался плотный туман. В соцсетях люди приводили сравнение с туманом из фильма «Сайлент Хилл» и советского мультфильма «Ежик в тумане». Обзор фотографий утреннего тумана в Казани — в материале «Реального времени».
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