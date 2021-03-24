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Татарстанцев предупредили о тумане 25 марта

12:34, 24.03.2021
Татарстанцев предупредили о тумане 25 марта
Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий. Завтра, 25 марта, в Казани и на территории республики прогнозируется туман.

Отметим, что сегодня утром в столице Татарстана наблюдался плотный туман. В соцсетях люди приводили сравнение с туманом из фильма «Сайлент Хилл» и советского мультфильма «Ежик в тумане». Обзор фотографий утреннего тумана в Казани — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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