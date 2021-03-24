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На Казань опустился туман — фоторепортаж из соцсетей

08:30, 24.03.2021
На Казань опустился туман — фоторепортаж из соцсетей
Фото: соцсети

Сегодня в Казани опустился туман. Пользователи соцсетей делятся фотографиями природного явления.

Синоптики предупреждали, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а утром возможен туман.

Существенное ограничение видимости заметно в Дербышках.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра Татарстана, влажность воздуха составляет 86%.

В соцсетях люди сравнивают город с туманом из фильма «Сайлент Хилл», а также советского мультфильмом «Ежик в тумане».

Водители призывают друг друга к большей внимательности на дорогах. Участники движения признают, что в подобных условиях ехать опасно.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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