На Казань опустился туман — фоторепортаж из соцсетей

Фото: соцсети

Сегодня в Казани опустился туман. Пользователи соцсетей делятся фотографиями природного явления.

Синоптики предупреждали, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а утром возможен туман.



Существенное ограничение видимости заметно в Дербышках.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра Татарстана, влажность воздуха составляет 86%.

В соцсетях люди сравнивают город с туманом из фильма «Сайлент Хилл», а также советского мультфильмом «Ежик в тумане».

Водители призывают друг друга к большей внимательности на дорогах. Участники движения признают, что в подобных условиях ехать опасно.

Ольга Плешкова