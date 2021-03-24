На Казань опустился туман — фоторепортаж из соцсетей
Сегодня в Казани опустился туман. Пользователи соцсетей делятся фотографиями природного явления.
Синоптики предупреждали, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, а утром возможен туман.
Существенное ограничение видимости заметно в Дербышках.
Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра Татарстана, влажность воздуха составляет 86%.
В соцсетях люди сравнивают город с туманом из фильма «Сайлент Хилл», а также советского мультфильмом «Ежик в тумане».
Водители призывают друг друга к большей внимательности на дорогах. Участники движения признают, что в подобных условиях ехать опасно.
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