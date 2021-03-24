Татарстан вошел в число лидеров по сокращению задолженности за газ в 2020 году

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по сокращению задолженности за потребленный газ в 2020 году. В этот список также попали Волгоградская, Московская, Ульяновская и Астраханская области.

Всего в прошлом году снизили долг за потребленный газ 49 регионов России, в 2019 году — 34 субъекта. При этом просроченная задолженность по итогам 2020 года достигла 178,4 млрд рублей, превысив уровень 2019 года на 2,3%.

Показатель роста задолженности резко вырос в первом полугодии 2020 года из-за ограничительных мер, введенных властями из-за распространения коронавируса. Во второй половине прошлого года ситуация стабилизировалась, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, сумма долга коммунальных компаний в республике за газ составляет 456 млн рублей, в январе 2021 года она увеличилась на 82,5 млн. За предыдущий год их задолженность сократилась на 49 млн рублей.

Татьяна Демина