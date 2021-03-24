В Татарстане суд отправил женщину в колонию за неуплату алиментов

За неуплату алиментов в Бугульме суд отправил 32-летнюю мать двоих детей в колонию на четыре месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам суда, с 20 июня по 29 сентября женщина уклонилась от уплаты средств на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части своего заработка. При этом материальной помощи она не оказывала и не устраивалась на работу. Ранее ее ограничили в родительских правах.

Женщина задолжала более 150 тыс. рублей. Свою вину она признала и заявила, что раскаивается. Суд назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на школьников до 20 лет. Авторами законопроекта выступили депутаты — члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Инициаторы законопроекта считают, что не всегда совершеннолетие совпадает с финансовой независимостью человека. Бывает так, что ребенку исполняется 18 лет в период учебы в 10—11 классах. Поэтому предлагается внести в Семейный кодекс поправки, по которым родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей до получения общего образования.

Ольга Плешкова