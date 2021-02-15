В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на школьников до 20 лет

В Госдуме предложили обязать родителей выплачивать алименты на совершеннолетних детей-школьников до достижения ими 20 лет. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

Авторами законопроекта выступили депутаты — члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Инициаторы законопроекта считают, что не всегда совершеннолетие совпадает с финансовой независимостью человека. Бывает так, что ребенку исполняется 18 лет в период учебы в 10—11 классах. Поэтому предлагается внести в Семейный кодекс поправки, по которым родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей до получения общего образования.

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«Ребенку исполнилось 18 лет, он дееспособный, совершеннолетний, но он не может трудиться, у него нет трудовой занятости, потому что он обучается в школе. Мы предлагаем, чтобы у детей была возможность получать от родителей средства на содержание. Потому что тот, с кем живет ребенок, — он участвует, а тот, кто не живет с ребенком, — говорит, что он совершеннолетний», — цитирует слова первого заместителя председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой «РИА Новости».

Законопроект планируют рассмотреть в ходе весенней сессии. Также не исключено, что будет изменен закон «Об образовании».

Ранее в Татарстане арестовали мужчину, задолжавшего 600 тысяч рублей по алиментам.



Ольга Плешкова