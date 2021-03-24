Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до +3 градусов

В среду, 24 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами снег, в отдельных районах туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1 до +3 градусов. В Казани от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +1°С до +3°С.