В России выявили минимальное с сентября 2020 года число новых зараженных коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 8 457 случаев заражения коронавирусом — это минимум с 29 сентября 2020 года. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Всего с начала пандемии в стране заразились 4 474 610 человек.

Число вылечившихся выросло за отчетный период на 10 860, до 4 088 045 человек. Доля выписанных пациентов увеличилась до 91,4%.

Умерло за сутки 427 человек, всего — 95 818 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,14%.