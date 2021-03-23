СК признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

Следственный комитет России официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Сестры Мария, Ангелина и Крестина официально признаны по делу потерпевшими.

Защитники сестер Хачатурян рассчитывают, что получение статуса потерпевших поможет им избежать уголовного преследования за его убийство. По данным адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, теперь по делу Михаила Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование. В ходе него следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений, а после дело направят в суд, передает ТАСС.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями. В убийстве отца признались его дочери, они объяснили свои действия систематическим насилием со стороны отца. СК признал, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставил самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

