СК возбудил дело в отношении Михаила Хачатуряна за насилие дочерей

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении своих дочерей, который обвиняют в его убийстве. Об этом сообщили адвокаты девушек.

По словам адвоката Алексея Паршина, на следующей неделе девушек должны вызвать к следователю и признать их потерпевшими, сообщает ТАСС.

Напомним, что 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями. В убийстве отца признались его дочери, они объяснили свои действия систематическим насилием со стороны отца. СК признал, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставил самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.



Ольга Плешкова