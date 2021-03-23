Из-за изменения климата грачи прилетели в Татарстан позже обычного

В этом году грачи прилетели в Татарстане несколько позже, только к концу прошлой недели. Причина — снегопады и похолодание, рассказал на пресс-конференции доктор биологических наук, профессор кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ Ильгизар Рахимов.

На поведение пернатых влияют изменения в климате и глобальное потепление. Специалист отметил, что многие грачи остались зимовать на месте, а люди думали, что они уже прилетели.

Фото: pixnio.com

Рахимов объяснил, как определить, прилетела птица или зимовала: первые ведут себя очень осторожно, потому что испытывают стресс из-за перелета и всего боятся. Они очень худые. А те птицы, которые вместе с голубями подбирают корм, провели зиму здесь.



Ранее Рахимов рассказал, что в Казани постепенно сокращается численность голубей. Это связано с тем, что люди сейчас не создают им условия для воспроизводства. Особенности высотных домов с застекленными балконами не дают голубям возможности гнездиться. Сейчас в городе обитает порядка 200 видов птиц.



