Профессор КФУ рассказал, стало ли в Казани меньше голубей

В Казани не так много голубей, как кажется. Их численность сокращается в связи с тем, что люди сейчас в городах не создают им условий для воспроизводства. Особенности высотных домов с застекленными балконами не дают голубям возможности гнездиться, рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор, орнитолог Ильгизар Рахимов.

Он отметил, что в столице Татарстана летом голубей мало. Их численность кажется больше из-за того, что они более заметны, образуют скопления.

— Еще лет 20 назад в Казани, например, можно было наблюдать просто сотни тысяч голубей. А сейчас, если эти птицы рассредоточатся на большой территории, то мы их даже не заметим, — отметил Рахимов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в городе обитает порядка 200 видов птиц. Специалист отметил, что полное исчезновение голубям не грозит. Но если бы это случилось, казанцы столкнулись бы с активным размножением крыс. Дело в том, что ежегодно сизые голуби на наших свалках съедают сотни тысяч тонн пищевых отходов. Без них мусор бы гнил, портился и создавал дополнительный источник инфекции.

Орнитолог также рассказал, чем можно подкармливать птиц. Лучшее решение — сырые семечки, жареными — нельзя. Также не рекомендуется подкармливать пернатых соленой пищей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В декабре на озере Кабан, рядом с набережной для уток, которые остались на зимовку, соорудили специальную полынью.