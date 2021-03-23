Терещенко: «Не могу сказать, что «Салават Юлаев» готов обыграть «Ак Барс»

Обладатель Кубка Гагарина по хоккею в составе «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко прокомментировал ход серии плей-офф между казанской и уфимской командами в эфире «Ак Барс Шоу».

«Игра «Ак Барса» мне нравится больше. Видно, что команда готовилась к плей-офф. По Уфе я не могу сказать, что они готовы обыграть «Ак Барс», — сказал Терещенко.

Алексей Терещенко. Фото: vk.com/hcakbars

Также он поделился мнением об игре Кирилла Петрова и Артема Лукоянова.



«Они растут. Кирилл должен и становится лидером «Ак Барса», как и Артем Лукоянов. Не зря его сделали капитаном, пока Данис Зарипов травмирован. Конечно, это здорово. И тот же Альберт Яруллин. Они стали лидерами команды. Это правильно, так и должно быть», — считает Терещенко.

После двух периодов «Ак Барс» выигрывает у «Салавата Юлаева» со счетом 2:0 в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. В случае победы казанцы выйдут в финал Восточной конференции.