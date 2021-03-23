Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью 24 марта
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Об этом говорится в сообщении организации.
Ночью и утром 24 марта местами на территории Татарстана и Казани ожидается туман.
Сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев озвучил прогноз Гидрометцентра на ближайшие месяцы. По данным синоптиков, татарстанцев ждет теплая погода до сентября.
В апреле температура ожидается выше нормы в +4—5 градусов, осадки в пределах нормы. В мае ожидается дефицит осадков, но температурный фонд положительный, норма здесь — +13 градусов.
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