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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью 24 марта

18:32, 23.03.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью 24 марта
Фото: pxhere.com

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Об этом говорится в сообщении организации.

Ночью и утром 24 марта местами на территории Татарстана и Казани ожидается туман.

Сегодня заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев озвучил прогноз Гидрометцентра на ближайшие месяцы. По данным синоптиков, татарстанцев ждет теплая погода до сентября.

В апреле температура ожидается выше нормы в +4—5 градусов, осадки в пределах нормы. В мае ожидается дефицит осадков, но температурный фонд положительный, норма здесь — +13 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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