Контракт на чемпионаты по водным видам спорта в Казани ушел к выходцу из Минспорта Татарстана

Фото: Максим Платонов

Казань водная за 12 млн рублей

Министерство спорта Татарстана определилось с подрядчиком, который получит контракт на организацию четырех чемпионатов по водным видам спорта, которые пройдут с апреля по август 2021 года в Казани во Дворце водных видов спорта (ДВВС). Речь идет о следующих событиях:

Чемпионат России по плаванию, который также является отбором на Олимпийские игры. Он пройдет с 2 по 10 апреля этого года.

Этап мировой серии по синхронному плаванию в Казани, который пройдет с 13 по 19 апреля 2021 года.

Чемпионат России по синхронному плаванию, сроки проведения — с 18 по 23 апреля 2021 года.

Чемпионат России по прыжкам в воду, сроки проведения — с 27 мая по 2 июня 2021 года.

Общая сумма контракта составляет 11,9 млн рублей, в ходе конкурсных процедур она снизилась на 60 тысяч рублей. Источником финансирования является бюджет Татарстана.

На всех соревнованиях исполнитель должен будет оказывать широкий спектр услуг: от подготовки инфраструктуры ДВВС под конкретный вид соревнований и размещения делегатов до организации охраны и медицинского обеспечения.

Фото: Максим Платонов

Из Универсиады — в бизнес

На тендер заявился только один участник, казанское ООО «Элемент», ему и достался контракт по заявленной сумме. Компания зарегистрирована три года назад, основной вид деятельности — аренда и лизинг транспорта и оборудования. Компания зарегистрирована в середине 2017 года, первую выручку зафиксировала только в 2018 году — 17,4 млн рублей при 1,9 млн рублей прибыли, годом позже — 27,2 млн рублей при 2 млн рублей чистой прибыли.

Ранее компания на госконтракты не заявлялась, по крайней мере самостоятельно. Однако ее директор Линар Загидуллин не чужой для отрасли организации спортивных событий человек. Так, на сайте Минспорта он упоминается как сотрудник АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани», в числе прочих удостоенный почетной грамоты исполкома Казани.

Данные системы «СПАРК-Интерфакс» свидетельствуют, что с декабря 2016-го по март 2018 года он возглавлял подведомственное Минспорта Татарстана (тогда еще Министерство по делам молодежи и спорту, разделили его только летом 2018-го) ГБУ «Молодежный центр РТ». По данным Минмола республики, эта организация выступает в роли исполнительной дирекции для фестивалей и праздников, проводимых министерством, в том числе фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» и конкурса красоты «Мисс Татарстан».

Фото: Максим Платонов

Загидуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил, что ранее работал в Молодежном центре РТ, однако другие вопросы, связанные с тендером, комментировать не стал.

Александр Артемьев