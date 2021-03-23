Челнинец освободил из капкана ястреба

Житель Набережных Челнов обнаружил неподалеку от своего гаража ястреба, который попал в капкан. Об этом сообщают в telegram-канале.

Пишут, что капканы ставят люди, которые разводят голубей. У ястреба проблема с лапой.

Также спаситель птицы сказал, что это второй ястреб, которого он вызволяет из капкана.

22 марта в поселке Васильево Зеленодольского района РТ местные жители заметили собаку, которая уже несколько дней ходила со стрелой в голове. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.

