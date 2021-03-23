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Челнинец освободил из капкана ястреба

16:46, 23.03.2021
Челнинец освободил из капкана ястреба
Фото: vk.com/overhearkazan

Житель Набережных Челнов обнаружил неподалеку от своего гаража ястреба, который попал в капкан. Об этом сообщают в telegram-канале.

Пишут, что капканы ставят люди, которые разводят голубей. У ястреба проблема с лапой.

Также спаситель птицы сказал, что это второй ястреб, которого он вызволяет из капкана.

22 марта в поселке Васильево Зеленодольского района РТ местные жители заметили собаку, которая уже несколько дней ходила со стрелой в голове. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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