Челнинец освободил из капкана ястреба
Житель Набережных Челнов обнаружил неподалеку от своего гаража ястреба, который попал в капкан. Об этом сообщают в telegram-канале.
Пишут, что капканы ставят люди, которые разводят голубей. У ястреба проблема с лапой.
Также спаситель птицы сказал, что это второй ястреб, которого он вызволяет из капкана.
22 марта в поселке Васильево Зеленодольского района РТ местные жители заметили собаку, которая уже несколько дней ходила со стрелой в голове. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело.
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