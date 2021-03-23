Билялов и Да Коста пропустят четвертый матч против «Салавата Юлаева»

Тренерские штабы команд обнародовали составы на четвертый матч серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

В заявку казанцев на игру не попал вратарь Тимур Билялов, получивший травму в предыдущей встрече в Уфе. Основным голкипером «барсов» будет Адам Рейдеборн, в запасе оказался Илья Голубев.

Фото: vk.com/hcakbars

Также отсутствуют в составах команд Стефан Да Коста и Владимир Жарков, пропускавшие третий матч серии после столкновения по ходу игры в Казани. По-прежнему не попадает в заявку капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, не сыгравший в текущем плей-офф ни разу.

Фото: vk.com/hcsalavat

Встреча начнется в 17.00 по мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах ТНВ, «ТНВ-Планета», БСТ и «Матч ТВ».

Напомним, в случае сегодняшней победы «Ак Барс» выйдет в финал Восточной конференции. Если победит «Салават Юлаев», то команды переедут в Казань, где проведут пятый матч серии.