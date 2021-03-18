Татарстан получит на расчистку рек более 217 млн рублей

Татарстан получит на расчистку и очистку водных объектов 217,8 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Сохранения уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Выделять их будут в течение трех лет. Заказчиком выступает Минэкологии республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.



В течение текущего года власти хотят расчистить правый приток реки Меши у села Никольского, пруд в селе Державино Лаишевского района и правый приток Вятки в Мамадыше.

Подать заявку можно до 25 марта. Работы будут проведены по госпроекту «Сохранение уникальных водных объектов» на 2021—2023 годы.

Напомним, на четверг, 18 марта, запланировано мероприятие по расчистке русла реки Ноксы — противопаводковые мероприятия проведут у моста в поселке Салмачи, расположенном на въезде, на развилке у рынка налево, в сторону Вишневки.

Маргарита Головатенко