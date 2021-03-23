Главу Камских Полян оштрафовали за перевернутый флаг России на здании администрации

После проверки прокуратурой по сообщению СМИ о перевернутом флаге на здании администрации муниципального образования п.г.т. Камские Поляны мировой суд назначил правонарушителю штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



Перевернутый флаг России вывесили на здании исполкома Камских Полян 5 февраля текущего года. После подтверждения этого факта в отношении руководителя исполкома возбудили дело об административном правонарушении за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, нарушения были устранены еще в феврале. В сентябре 2020 года в Камских Полянах главой моногорода стал Ринат Салахутдинов, прежде руководивший местным исполкомом.

Напомним, в прошлом году директора предприятия в Татарстане привлекли к ответственности за неправильное расположение флагов РФ и РТ.

Маргарита Головатенко