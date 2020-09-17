Новости общества

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Директора предприятия в Татарстане привлекли к ответственности за неправильное расположение флагов РФ и РТ

14:29, 17.09.2020
Директора предприятия в Татарстане привлекли к ответственности за неправильное расположение флагов РФ и РТ
Фото: pxhere.com

В отношении директора базы обособленного подразделения ООО «ФосАгро-Волга» возбудили дело об административном правонарушении по нарушению порядка официального использования флага России. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

На территории предприятия республиканский, российский и корпоративный флаги разместили в неправильном порядке.

По закону при одновременном размещении флагов РФ и субъекта РФ, муниципального образования, общественного объединения или предприятия, учреждения либо организации российский флаг располагается слева от другого флага, если стоять к ним лицом. Если флагов нечетное количество — флаг РФ должен быть расположен в центре, если четное — левее центра.

В адрес директора организации внесено представление. Виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Ранее в одном из районов Татарстана выявили неправильное расположение Государственного флага России.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также