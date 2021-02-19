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Прокуратура потребовала наказать главу Камских Полян за неправильно вывешенный флаг России

10:59, 19.02.2021 1
Прокуратура потребовала наказать главу Камских Полян за неправильно вывешенный флаг России
Фото: pxhere.com

Нижнекамская городская прокуратура проверила информацию в СМИ о том, что жители поселка под городом заметили перевернутый флаг России на здании администрации поселка Камские Поляны. В итоге сообщения подтвердились, сообщили в прокуратуре РТ.

В отношении руководителя исполкома Камских Полян возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ. Постановление с материалами проверки направлено в мировой суд.

Отмечается, что нарушения уже устранены.

В сентябре 2020 года в Камских Полянах депутаты выбрали нового главу моногорода. Им стал Ринат Салахутдинов, прежде руководивший местным исполкомом.

Напомним, в прошлом году директора предприятия в Татарстане привлекли к ответственности за неправильное расположение флагов РФ и РТ. Также в Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за то, что она неправильно повесила российский флаг.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:24
    Как сказал Кузьмич из фильма "Особенности национальной охоты" - "Дураков на Руси еще лет на сто припасено". Но указали бы, предупредили, пожурили на партсобрании Едра.... ... А между тем воруют миллиардами, и хоть бы хны. Мэнге Тау
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