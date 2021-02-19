Прокуратура потребовала наказать главу Камских Полян за неправильно вывешенный флаг России

Нижнекамская городская прокуратура проверила информацию в СМИ о том, что жители поселка под городом заметили перевернутый флаг России на здании администрации поселка Камские Поляны. В итоге сообщения подтвердились, сообщили в прокуратуре РТ.

В отношении руководителя исполкома Камских Полян возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ. Постановление с материалами проверки направлено в мировой суд.

Отмечается, что нарушения уже устранены.

В сентябре 2020 года в Камских Полянах депутаты выбрали нового главу моногорода. Им стал Ринат Салахутдинов, прежде руководивший местным исполкомом.

Напомним, в прошлом году директора предприятия в Татарстане привлекли к ответственности за неправильное расположение флагов РФ и РТ. Также в Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за то, что она неправильно повесила российский флаг.