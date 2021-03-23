У Казанки на искусственно созданном участке построят многофункциональный центр
В границах искусственного земельного участка на реке Казанке построят многофункциональный комплекс по улице Сибгата Хакима. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Объект имеет региональное значение. Предполагается, что комплекс будет расположен вдоль береговой линии.
Ранее сообщалось, что в Казани хотят создать искусственный земельный участок на воде в зоне Куйбышевского водохранилища, в районе ул. Сибгата Хакима.
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