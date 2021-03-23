Новости общества

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У Казанки на искусственно созданном участке построят многофункциональный центр

15:02, 23.03.2021 1
У Казанки на искусственно созданном участке построят многофункциональный центр
Фото: скриншот yandex.ru/maps

В границах искусственного земельного участка на реке Казанке построят многофункциональный комплекс по улице Сибгата Хакима. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Объект имеет региональное значение. Предполагается, что комплекс будет расположен вдоль береговой линии.

Ранее сообщалось, что в Казани хотят создать искусственный земельный участок на воде в зоне Куйбышевского водохранилища, в районе ул. Сибгата Хакима.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Неплохое место для него.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем