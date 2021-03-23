В Приволжском районе Казани почти на сутки отключат воду

В Приволжском районе Казани с 26 марта в некоторых домах почти на сутки отключат воду из-за работ на сетях водопровода. Об этом сообщают в пресс-службе города.

Воды не будет с 9.00 26 марта до 6.00 27 марта в следующих домах, расположенных по адресам: улица Фучика, 99, 99а, 101, 103, 105 (корпуса с 1 по 7), 105а, 105а/1, 105б, 105в, 105г, 105е, 107, 107а, 109, улица Кул Гали, 7а, корпус 1 (детский сад №362).

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.