На этой неделе в Татарстане ожидается потепление, в субботу — до +7 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшую неделю. Татарстанцев ожидает температура выше нуля, к субботе потеплеет до +7 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега.

Во вторник, 23 марта, в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и утром при прохождении теплого фронта ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах РТ — метель и гололед, на дорогах сильная гололедица. Ветер умеренный в юго-западном направлении.

Ночью и утром 23 марта температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. Днем в теплом секторе циклона местами сохранятся осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Воздух прогреется до +5°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 24 марта, под влиянием холодного атмосферного фронта ночью возможен снег и слабая метель, температура воздуха составит -4—9 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Днем 24 марта фронтальный раздел отойдет дальше на восток, атмосферное давление вырастет, в связи с чем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный умеренный. Дневная температура воздуха составит от +4°С до -1°С .

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг, 25 марта, и пятницу, 26 марта, под влиянием гребня антициклона в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный слабый до умеренного.

В четверг ночные температуры будут колебаться от -6 до -11 градусов, днем могут достигать до +5°С. В пятницу минимальные температуры воздуха ночью составят -1—6 градусов, максимальные днем от +2 до +7°С. На дорогах ночью и утром гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 27 марта, ночью преимущественно без осадков. Из-за близости атмосферного фронта днем в республике местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Ночью ожидается -1—6 градусов, днем от +2 до +7 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным татарстанских синоптиков, сегодня в полдень температура воздуха составляла от 0 до -4 градусов. Прошедшие сутки погода в республике формировались под влиянием гребня антициклона. Минимальные температуры в ночь на понедельник были от -6 до -12°С, на востоке Татарстана до -18 градусов.



Татьяна Демина