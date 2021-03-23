С 2022 года в России соцдоплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке

С начала следующего года в России социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления ее получателя. Соответствующий проект изменений в законодательство подготовило Минтруда РФ.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект приказа Минтруда России уточняет последовательность действий территориальных органов Пенсионного фонда при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов, пишет «РИА Новости».



Фото: Илья Репин (архив)

В августе 2020 года Счетная палата обнаружила, что в России с 2017 по 2019 год пенсионерам не начисляли положенные им доплаты в 53% случаев. После проверки ПФР перевел 2,2 млн рублей.

Напомним, в России в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Таким образом, для россиян расширяются возможности досрочного выхода на пенсию.

Татьяна Демина