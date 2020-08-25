Счетная палата: в России более половины пенсионеров не получали доплаты

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Счетная палата обнаружила, что в России с 2017 по 2019 год пенсионерам не начисляли положенные им доплаты в 53% случаев. После проверки ПФР перевел 2,2 млн рублей.

«Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3% не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан», — цитирует отчет СП ТАСС.

ПФР мог рассчитывать пенсию только по одному из счетов СНИЛС, заметили в ведомстве. Даже если гражданину по какой-то причине выдали два полиса.

«В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных», — цитирует агентство отчет Счетной палаты.

Напомним, россияне назвали желаемый размер пенсии. Специалисты посчитали что в среднем респонденты хотели бы получать 59 тысяч рублей.