Нефтегазохимический комплекс РТ в 2020 году снизил выпуск продукции на 8,4%

На 8,4% сократился объем производства предприятий нефтегазохимического комплекса РТ по итогам 2020 года. Об этом сообщил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров.

В консолидированный бюджет предприятия перечисли 54 млрд рублей налогов, что на 41% меньше, чем в 2019 году. По его словам, на ухудшение результатов повлияла не только пандемия, ведь негативные тенденции отмечались в 2019 году.

«Выпуск продукции снижается второй год подряд», — констатировал он.

Если по итогам 2018 года был достигнут рост в 102,8%, то в 2019 году произошло первое снижение до уровня 99%, а по итогам 2020 года — 91,6%. Рост показали ТАНЕКО (+11%), «Аммоний» (+6%), «Нэфис-Косметик» (+5), шинный комплекс «Татнефти» (+2).

Луиза Игнатьева