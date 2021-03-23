Директор челнинского ДК «Энергетик» покидает свой пост спустя 42 года работы

В Набережных Челнах директор дворца культуры «Энергетик» Гульзада Рзаева

покидает свой пост, ее контракт заканчивается 14 мая 2021 года. Она проработала в этой должности 42 года.

«Я решила, пора передать свои полномочия новому руководителю. Но, несмотря на то, что мне идет 73-й год, совсем покинуть Дворец культуры не планирую», — заявила Рзаева. По ее словам, она готова работать на другой должности и помогать в развитии творчества и проектов.

Фото: dk-energetik.ru

Рзаева руководит ДК «Энергетик» с 1979 года. Он открылся в 1973 году — это старейший в Набережных Челнах дворец культуры, пишут «Челнинские известия».



По данным издания Сhelny-biz.ru, новым директором ДК «Энергетик» может стать действующий художественный руководитель учреждения Рустем Фаттахов.

В сентябре 2020 года Рзаева рассказала президенту Татарстана Рустаму Минниханову, что в ДК «Энергетик» проводятся крупные городские и республиканские мероприятия, функционируют 26 клубных формирований. Здание оснащено новым сценическим оборудованием и зрительным залом на 634 места.

Татьяна Демина