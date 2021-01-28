Прокуратура выявила грубые нарушения безопасности после пожара на «НПО «Татэлектромаш»

Фото: прокуратура РТ

В прокуратуре рассказали об итогах проверки после пожара на территории ОАО «НПО «Татэлектромаш». Проверка проводилась совместно с МЧС и Государственной инспекцией труда в РТ.

ЧП произошло 20 января в малярном цехе ООО «Завод транспортного электрооборудования, расположенном на территории ОАО «НПО «Татэлектромаш». Там загорелись бочки с легковоспламеняющимся веществом. В результате пострадал 54-летний рабочий. Мужчину с ожогами лица, шеи, туловища и конечностей госпитализировали в БСМП.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. После возгорания руководство завода не сообщило оп произошедшем в в прокуратуру и иные компетентные органы и даже в пожарную охраны. На предприятии не была разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями к взрывопожароопасным и пожароопасным помещениям.

" Окрасочная камера не защищена системами автоматической установки пожаротушения, отсутствуют обозначения категорий и классов зон пожарной опасности на входных дверях помещений. В малом малярном цехе отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Проверяющим не представлены документы, подтверждающие выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а также организацию и проведение перекатки пожарных рукавов не реже 1 раза в год. Допущено размещение (складирование) горючих материалов ближе, чем на 1 метр от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры», — перечислили нарушения в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц ООО «Завод транспортного электрооборудования», где произошел пожар. Кроме этого решается вопрос о возбуждении в отношении юридического лица административного дела по статье «Сокрытие страхового случая».

В адрес руководителя предприятия будет внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Татарстане прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево.

Ольга Плешкова