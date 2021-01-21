Прокуратура Татарстана и МЧС начали проверку информации о пожаре на заводе «Татэлектромаш»

Фото: скриншот видео

Прокуратура Татарстана совместно с МЧС приступила к проверке информации о пожаре на заводе «Татэлектромаш». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

20 января в соцсетях появилось видео с пожара на заводе. По словам авторов видеоролика, он случился в ночь с 19 на 20 января.

скриншот видео

На кадрах видно, как во внутреннем помещении завода происходит взрыв. Затем оттуда вырываются пламя и дым. Судя по крикам на видео, в помещении, где что-то взорвалось, остался один из сотрудников. Информации о нем или других пострадавших нет.

скриншот видео

На другом видео запечатлены последствия взрыва. На кадрах видно, что разрушена часть помещения.

В конце декабря прошлого года пожар произошел в Набережных Челнах на швейной фабрике по адресу: Автозаводстроевский проезд, 23 .



Татьяна Демина