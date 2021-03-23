Эксперт ВОЗ расскажет татарстанцам о влиянии COVID-19 на психическое здоровье

Врач-психотерапевт, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич расскажет жителям Татарстана о влиянии коронавируса на психическое здоровье человека.

Прямой эфир «COVID-19 и психическое здоровье. Как сохранить душевное равновесие» с участием эксперта пройдет 24 марта в 11.00 в Instagram-аккаунте оперштаба РТ по противодействию распространению коронавируса.

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Модератором онлайн-мероприятия выступит вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс сообщил, что пандемия коронавируса стала самой большой нагрузкой на человеческую психику со времен Второй мировой войны. По мнению эксперта, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии: «Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей».

Татьяна Демина