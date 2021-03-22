При сходе лавины в Мурманской области погибла девочка

В Мурманской области погибла двенадцатилетняя девочка, попавшая под завал. Об этом сообщает «РИА Новости».

Лава сошла около поселка Имандра в Хибинах. В этом районе находились 16 туристов из Санкт-Петербурга, среди которых — 13 детей. Спасатели нашли девочку 2008 года рождения. Ее пытались реанимировать, но безуспешно.

Следком завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Как ранее сообщили в МЧС, у всех туристов состояние удовлетворительное. В медицинской помощи они не нуждались. На месте происшествия работали спасатели кинологи, оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области и психологи. К реагированию привлекли 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.