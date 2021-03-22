В МЧС сообщили о состоянии туристов, попавших под лавину в Мурманской области

Все члены туристической группы, кроме ребенка, оказавшегося под снегом, не нуждаются в медицинской помощи. Их состояние удовлетворительное.

Под лавиной оказался ребенок 2008 года рождения, сообщили в ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

Фото: pxhere.com

На месте происшествия работали спасатели кинологи, оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области и психологи. К реагированию привлекли 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Сегодня в районе Оленегорска сошла лавина. В месте ее схода находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга.